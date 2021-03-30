Указ Зеленського про скасування призначень двох суддів КСУ оскаржили у Верховному суді

Указ президента Володимира Зеленського, яким він скасував призначення Олександра Тупицького й Олександра Касмініна суддями Конституційного суду, оскаржили у Верховному суді, повідомила пресслужба суду.

За повідомленням, два позови надійшли до Верховного суду 29 березня.

27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Олександр Тупицький нині оскаржує указ президента Володимира Зеленського про відсторонення його з посади судді Конституційного суду України, який він очолив у вересні 2019 року.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи». А 26 лютого продовжив термін відсторонення на один місяць.

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.