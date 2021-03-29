КСУ 12 квітня проведе спецзасідання щодо звільнення Тупицького і Касмініна

Конституційний суд України 12 квітня збереться на спеціальне пленарне засідання, на якому розглянуть питання про звільнення з посад суддів КСУ Олександра Тупицького й Олександра Касмініна з огляду на указ президента.

«Скликати 12 квітня 2021 року о 12:00 спеціальне пленарне засідання Конституційного суду з розгляду питання про звільнення з посад суддів Конституційного суду Касмініна і Тупицького у зв’язку з виданням указу президента України «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України», – йдеться в копії розпорядження Тупицького, оприлюдненого КСУ у фейсбуці.

27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Олександр Тупицький нині оскаржує указ президента Володимира Зеленського про відсторонення його з посади судді Конституційного суду України, в якому він до цього указу був головою.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи». А 26 лютого продовжив термін відсторонення на один місяць.

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.