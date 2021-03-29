Пресслужба КСУ: сайт Конституційного суду не працює «з невідомих причин»

Офіційний вебсайт Конституційного суду України не працює, починаючи з суботи, 27 березня, «з невідомих причин», повідомили у пресслужбі КСУ.

«Наразі фахівці з’ясовують обставини, що призвели до таких наслідків і вживають всіх необхідних заходів для відновлення функціонування офіційного вебсайту суду. До повноцінного відновлення роботи вебсайту всі актуальні новини про діяльність КСУ ми повідомлятимемо на офіційних сторінках суду в соціальних мережах», – йдеться в повідомленні КСУ у фейсбуці.

Раніше ЗМІ повідомили, що сайт КСУ перестав працювати того ж дня, коли президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.