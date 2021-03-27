Зеленський запропонував призначенцям Януковича в КСУ «заслужений відпочинок»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що судді Конституційного суду Олександр Тупицький та Олександр Касмінін «можуть відправлятися на заслужений відпочинок». Про це 27 березня повідомляє офіційний сайт глави держави.

«На минулому засіданні РНБО, серед іншого, було ухвалене рішення щодо аудиту всіх указів президента Януковича. Сьогодні є перші результати. Мова про два укази Януковича – від 14 травня та 17 вересня 2013 року про призначення суддями Конституційного суду України Тупицького Олександра Миколайовича та Касмініна Олександра Володимировича. Обидва ці укази мною скасовано. Вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок», – сказав Зеленський.

«Якщо є тижні, коли не відбуваються засідання РНБО, це зовсім не означає, що особи, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно», – додав він.

Крім того, Зеленський зазначив, що підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 19 березня 2021 року, згідно з яким у 19 компаній анульовано ліцензії та спеціальні дозволи на видобуток і користування українськими надрами.

Глава держави повідомив про підписання указу про введення в дію рішення РНБО, згідно з яким вже у 2021 році буде проведено перевірки всіх суб’єктів, які без аукціону отримали спецдозволи на користування надрами й не розпочали видобування корисних копалин, передусім нафти та газу, протягом двох років з моменту отримання відповідних дозволів.

27 березня Зеленський підписав указ № 124/2021 «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України», яким скасував укази президента від 2013 року про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Скасування указу про призначення судді Конституційного суду України не є підставою для припинення його повноважень чи звільнення. Закон про Конституційний суд, перелічуючи всі можливі підстави для припинення повноважень судді КСУ (стаття 20) і для звільнення з посади (стаття 21), не передбачає такої можливості, як «скасування указу про призначення».