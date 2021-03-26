Голова НАЗК склав протокол щодо Тупицького за скасування засідання КСУ

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав протокол щодо судді Конституційного суду Олександра Тупицького, повідомляє НАЗК 26 березня.

За повідомленням, причиною стало те, що Тупицький скасував засідання КСУ, на якому мали розглядати звернення Державного бюро розслідувань про вчинення ним проступку.

Новіков склав протокол за фактом «неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів».

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«Олександр Тупицький не повідомив КСУ про конфлікт інтересів, який виник у нього на підставі надсилання до суду звернення ДБР про вчинення ним же дисциплінарного проступку. Тупицький скасував розпорядження про засідання, на якому мало розглядатися це звернення ДБР. Завдяки зверненню ДБР нам вдалося виявити це порушення», – заявив він.

Йдеться про звернення заступника керівника Управління ДБР з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013–2014 роках від 9 березня 2021 року. В ньому представник правоохоронного органу повідомляв про істотний дисциплінарний проступок Тупицького: «грубе та систематичне нехтування своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом Судді».

Заступник голови КСУ Сергій Головатий скликав пленарне засідання суду, але Тупицький, за твердженням НАЗК, «незаконно видав розпорядження, яким скасував раніше видане розпорядження Сергія Головатого» і скликав засідання на іншу дату.

Як нагадують у НАЗК, 26 березня мало відбутися засідання суду по ще двох протоколах НАЗК щодо Тупицького. Вони стосувалися голосування судді за рішення КСУ щодо електронного декларування та недекларування ним ділянки в окупованому Криму. Але Тупицький не з’явився на засідання.

Тупицький та Конституційний суд наразі не коментували цю заяву НАЗК.