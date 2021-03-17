КСУ: Спеціальне засідання, яке скликав Тупицький, не відбулося – його не допустили до суду

Спеціальне пленарне засідання, яке скликав на 17 березня відсторонений президентським указом із посади судді Конституційного суду України Олександр Тупицький, не відбулося. Про це повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Конституційного суду України.

«Проведення спеціального пленарного засідання КСУ, яке було заплановане на 14:30, не відбулося через недопуск працівниками Управління державної охорони України Голови КСУ О. Тупицького до приміщення суду для участі в спеціальному пленарному засіданні», – повідомили в КСУ.

9 березня 2021 року пресслужба КСУ повідомила, що головою Конституційного суду України Олександром Тупицьким було видане розпорядження №19/01/2011-ОД про скликання 17 березня 2021 року спеціального пленарного засідання Конституційного суду України.

За даними КСУ, на цьому засіданні мали розглянути «звернення слідчого – заступника керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань А. Яблонського».

Олександр Тупицький нині оскаржує указ президента Володимира Зеленського про відсторонення його з посади судді Конституційного суду України, в якому він до цього указу був головою.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи». А 26 лютого продовжив термін відсторонення на один місяць.

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.