«Схеми» показали, як завод Коломойського закидав КСУ скаргами

У Конституційному суді могли обійти авторозподіл справ – через подання двох однотипних за змістом конституційних скарг від Запорізького заводу феросплавів, який пов’язують з Ігорем Коломойським. Внаслідок цього інша справа щодо конституційності призначення керівника НАБУ Артема Ситника, яка надійшла в той же день до КСУ, потрапила на розгляд до судді Олександра Тупицького, на якого і раніше розподілялися справи, пов’язані із НАБУ та згаданим заводом. Про це розповіли журналісти програми «Схеми» у розслідуванні «КСУ: Хроніки свавілля» .

Журналісти з’ясували, що 20 травня 2020 року у Конституційному суді України одна за одною були зареєстровані дві однотипні справи Запорізького заводу феросплавів. Попри те, що ці дві скарги були однаковими за назвою та суттю (щодо відповідності Конституції окремих положень Господарського процесуального кодексу України – тобто, вони стосуються принципу оскарження господарських справ у судах), вони обидві були зареєстровані і розподілені на двох різних суддів. Одна – на суддю Сергія Саса, інша – на суддю Ігоря Сліденка. Причому одну з цих скарг через півтора місяці КСУ закрив з формулюванням: «Товариство повторно зверталося до суду щодо перевірки того самого положення закону України на відповідність тим самим положенням Конституції України, тобто наявне зловживання правом на подання конституційної скарги».

Водночас в іншій не закритій справі щодо феросплавного заводу згодом суддею-доповідачем став Олександр Тупицький, хоча вона від самого початку не була на цього суддю розподілена. Як з’ясували журналісти, це сталося завдяки об’єднанню справ Запорізького заводу та ПАТ «Азот», де вже був доповідачем Тупицький.

Наступна справа, яка після двох скарг від заводу надійшла до суду також 20 травня 2020-го, – за абеткою була розподілена на суддю Олександра Тупицького, відповідно до процедури, прописаної у законі про КСУ.

Вона стосувалася президентського указу про призначення директора НАБУ Артема Ситника.

«Це не вперше, коли справи щодо НАБУ та Запорізького феросплавного розподіляють саме на суддю Тупицького. У 2019 році, коли Тупицький був суддею-доповідачем у справі за поданням Запорізького заводу феросплавів, Конституційний суд позбавив НАБУ однієї з ключових функцій на вимогу заводу Коломойського – права через суд визнавати недійсними угоди за корупційним провадженнями. Тоді НАБУ оцінювало, що таке рішення може коштувати державі щонайменше 7 мільярдів гривень – на таку суму обраховуються вже розірвані з ініціативи детективів НАБУ через суди угоди», – підкреслюється в матеріалі.

Журналісти також звернули увагу, що першим підписантом звернення до КСУ щодо законності призначення керівника Бюро був Олександр Дубінський – ексведучий на каналі «1+1», співвласником якого є Коломойський, і на той момент ще нардеп фракції «Слуга народу». Серед інших підписантів – депутати Максим Бужанський, Олександр Куницький, Віктор Медведчук, Данило Гетманцев. Це звернення, зазначають журналісти, подали до КСУ через п’ять днів, як були зібрані всі підписи.

Таким чином, йдеться у матеріалі, через розподіл однотипних справ заводу, пов’язаного з Коломойським, справа щодо призначення Ситника потрапила на розгляд судді Тупицькому.

«Схеми» звернулись за коментарями до керівництва феросплавного заводу та секретаріату КСУ, і опублікують відповіді, щойно їх отримають.

Раніше «Схеми» повідомляли про нові деталі скасування КСУ частини антикорупційної реформи: масові заяви про самовідвід та процедурні порушення. А також про те, що судді КСУ беруть у помічники дружин та родичів своїх же колег.