З 2020 року НАБУ відкрило 14 проваджень за повідомленнями викривачів корупції

Національне антикорупційне бюро з 2020 року відкрило 14 кримінальних проваджень за фактом повідомлень від викривачів корупції. Про це повідомили в бюро у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Починаючи з 1 січня 2020 року до Національного бюро надійшло 15 звернень викривачів, за їхніми повідомленнями зареєстровано 14 кримінальних проваджень», – заявили в НАБУ.

В бюро додали, що станом на березень 2021 року до суду скеровано п’ять таких справ.

У лютому 2021 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 3450 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів».

Документом передбачено, що «розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків».

Винагорода виплачуватиметься після рішення суду, але на суму, яка не перевищує трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.

У документі також йдеться про початок роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів, який має запустити НАЗК.

Відповідно до цього закону, підтвердження або непідтвердження статусу викривача здійснюється протягом не більше ніж десяти робочих днів з дня надходження обґрунтованої письмової вимоги.

У листопаді 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції». Як стверджують у Зеленського, закон дасть змогу створити нову ефективну систему запобігання корупції на основі міжнародних стандартів, що сприятиме зниженню рівня корупції в державі.