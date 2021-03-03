Президент України Володимир Зеленський ветував закон про створення порталу повідомлень для викривачів корупції.

«Мета та цілі обробки даних про викривачів законом не визначаються, не врегульовуються також питання обсягу даних, які вноситимуться до Єдиного порталу. Не визначено порядок захисту таких даних, випадки, підстави та коло осіб, яким надаватиметься доступ до них», – заявили в Офісі президента.

При цьому закон визначає, що Єдиний портал гарантує дотримання умов конфіденційності та анонімності, а також те, що держателем та відповідальним за його адміністрування є НАЗК.

«Вето застосовано через пропозицію вносити викривачів у Єдиний реєстр, але не передбачено жодного захисту прав викривачів. Ми маємо захистити викривачів, змінити підхід з точки зору їхньої безпеки, як у цивілізованих країнах. Будь-яка людина має право звернутися до правоохоронних органів, щоб повідомити про корупційні діяння», – пояснив Зеленський.

Верховна Рада проголосувала за створення Єдиного порталу повідомлень для викривачів корупції на своєму засіданні 4 лютого.