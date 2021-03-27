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27 березня 2021, Київ 11:10
Новини | Політика

Зеленський скасував укази Януковича про призначення Тупицького і Касмініна суддями Конституційного суду

Раніше Верховний суд відмовився розглядати позов Тупицького до Зеленського щодо відсторонення, а напередодні залишив без руху інший позов «для усунення недоліків позовної заяви»

Президент України Володимир Зеленський скасував виданий 14 травня 2013 року указ президента №256 «Про призначення О. Тупицького суддею Конституційного суду України».

Відповідний указ «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» підписаний 27 березня, повідомляє сайт глави держави.

Цим же указом Зеленський скасував указ президента від 17 вересня 2013 року №513 «Про призначення О. Касмініна суддею Конституційного суду».

«Окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина», – ідеться в документі.

Олександр Тупицький нині оскаржує указ президента Володимира Зеленського про відсторонення його з посади судді Конституційного суду України, в якому він до цього указу був головою.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи». А 26 лютого продовжив термін відсторонення на один місяць.

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.

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