Парламент передав до КСУ законопроєкт, який змінює процедуру призначення голів НАБУ та ДБР

Верховна Рада передала на розгляд Конституційного суду законопроєкт 5133, який передбачає зміни в процедури призначення голів Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань. Відповідне рішення депутати ухвалили 16 березня.

За постанову про передачу законопроєкту на розгляд КСУ проголосували 267 народних депутатів.

Текст документу передбачає зміни в Конституції, згідно з якими Верховна Рада матиме повноваження погоджувати призначення за результатами конкурсу та звільнення голів ДБР та НАБУ. Наразі переможців конкурсного відбору призначає президент.

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Законопроєкт ініціювали 237 народних депутатів. Згідно з пояснювальною запискою, його метою є «закріплення особливого порядку призначення на посади та звільнення з посад директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань президентом України за згодою Верховної Ради України, що забезпечить максимальну незалежність зазначених державних правоохоронних органів, не порушуючи балансу конституційних повноважень глави держави та парламенту України».