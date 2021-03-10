У ДБР повідомили про підозрюваного у справі про загибель 3 військових на Донбасі в лютому

Державне бюро розслідувань повідомляє, що оголосило про підозру ексначальнику інженерної служби військової частини у недбалому ставленні до військової служби у справі про загибель трьох військових 14 лютого на Донбасі.

За даними досудового розслідування, 27-річний керівник інженерної служби військової частини «достовірно знав про наявність необлікованих вибухонебезпечних предметів на асфальтованій дорозі на території відповідальності військової частини (поблизу населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області). Втім він не вжив належних заходів до позначення місця розташування боєприпасів добре помітними знаками небезпеки, огородження й охорони небезпечної ділянки, а також її розмінування».

Вранці 14 лютого група військових переходила для несення служби до іншої позиції повз неогороджені й непозначені протитанкові міни, стався вибух, у результаті якого троє військовослужбовців-десантників загинули на місці, повідомили у ДБР.

«Таким чином, начальник інженерної служби військової частини, який після трагедії був звільнений, підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави», – йдеться в повідомленні.

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

«Слідчими бюро у найкоротші терміни проведені невідкладні огляди місця події з залученням саперів, допитано понад 60 осіб, призначені та вивчені висновки 15 експертиз, серед яких військова, вибухотехнічна, судово-медична, імунологічні, балістичні, судово-біологічні. З урахуванням отриманих доказів вже повідомлено першу підозру, розслідування всіх обставин події триває», – цитує пресслужба ДБР в.о. директора бюро Олексія Сухачова.

14 лютого оперативно-тактичне угруповання «Північ» повідомило, що біля селища Новолуганського на Донеччині загинули троє українських військовослужбовців, які підірвалися на «невідомому вибуховому пристрої».

Президент України Володимир Зеленський дав доручення міністрові оборони Андрієві Тарану і головнокомандувачеві Збройних сил України Русланові Хомчаку терміново прибути в зону проведення операції Об’єднаних сил для встановлення обставин їхньої загибелі.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.