ДБР розслідує обставини загибелі трьох військовослужбовців на Донбасі

Державне бюро розслідувань повідомило, що відкрило кримінальне провадження у зв’язку зі смертю трьох українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил на підконтрольній Києву частині території Донбасу біля селища Новолуганського в Донецькій області.

За попередньою інформацією ДБР, троє військових загинули раніше 14 лютого внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої під час переміщення з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях.

Кримінальне провадження, повідомили в ДБР, відкрите за статтею Кримінального кодексу, що передбачає провину когось із українських військових – це ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України, «недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану».

«Смерть військовослужбовців на контрольованій (Києвом) території – велика трагедія. Ми докладемо усіх зусиль, щоб встановити істинні причини і покарати винних у смерті бійців», – наведено в повідомленні слова в. о. директора ДБР Олексія Сухачова.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального управління ДБР у Краматорську та Головного слідчого управління ДБР, мовиться в повідомленні.

Раніше 14 лютого було повідомлено про загибель трьох українських військовослужбовців, які підірвалися на «невідомому вибуховому пристрої» біля селища Новолуганського на Донеччині, на північний схід від нині окупованої Горлівки.

Через це президент України Володимир Зеленський дав доручення міністрові оборони Андрієві Тарану і головнокомандувачеві Збройних сил України Русланові Хомчаку терміново прибути в зону проведення операції Об’єднаних сил для встановлення обставин їхньої загибелі.

Це вже не перший за останні дні випадок підриву українських військовослужбовців на «невідомих вибухових пристроях» на контрольованому Києвом боці лінії фронту. Коментатори говорять про ймовірну роботу ворожих диверсійних груп або дистанційне мінування, зокрема з застосуванням безпілотних апаратів.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника і підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я, що було проголошене з 00:01 27 липня 2020 року, загинули принаймні 15 українських військовослужбовців, іще близько 40 були поранені.