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24 березня 2021, Київ 18:54
Новини | Політика

Колегія суддів КСУ відмовилася розглядати конституційність призначення Шкарлета міністром освіти

Відмова не є остаточною і питання щодо відкриття конституційного провадження у цій справі ще розгляне Велика палата КСУ

Колегія суддів Конституційного суду України відмовилась відкрити провадження щодо конституційності призначення Сергія Шкардета міністром освіти та науки.

Про це повідомила представник Верховної Ради України у КСУ Ольга Совгиря.

Вона додала, що відмова не є остаточною і питання щодо відкриття конституційного провадження у цій справі ще розгляне Велика палата КСУ.

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Студенти вимагали негайного відсторонення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки України

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки 17 грудня. Більшість із 226 голосів дала фракція «Слуга народу», також його підтримали представники «Опозиційної платформи – За життя», «За майбутнє», «Довіри» і семеро позафракційних депутатів.

18 грудня спікер Верховної Ради Денис Разумков доручив перевірити заяви про кнопкодавство під час голосування за це призначення.

Кілька студентських організацій і ВНЗ засудили призначення Шкарлета міністром освіти.

3 березня у партії «Голос» повідомили Радіо Свобода, що зібрали достатню кількість підписів для подання до Конституційного суду стосовно визнання неконституційним призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки. 5 березня до суду надійшло конституційне подання 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України згаданої постанови.

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