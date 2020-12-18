«Сум і тривога». Гриневич про призначення Шкарлета на посаду міністра освіти

Ексміністр освіти Лілія Гриневич прокоментувала призначення Сергія Шкарлета на пост очільника Міністерства освіти і науки.

Вона заявила, що ставиться до цього призначення з «сумом і тривогою», зокрема і через, те, що «парламент переламують через коліно».

«Ігнорується думка освітянської і наукової спільноти і просто через коліно переламують парламент для того, щоб відбулося це голосування. Президент особисто лобіював цю кандидатуру, їздив до університету, ректором якого був пан Шкарлет. Судячи з усього, ця історія надзвичайно важлива для самого президента, але ігнорування думки всіх і переламування парламенту не приведуть ні до чого доброго, тому що потім цій людині (міністру – ред.) доведеться працювати з комітетом Верховної Ради з питань освіти, вирішувати питання бюджету. Як це буде відбуватися? Точно не з користю для системи освіти і науки», – зазначила Гриневич у прямому ефірі Радіо Свобода.

Колишня очільниця МОН також нагадала про плагіат, у якому звинувачують Шкарлета.

«Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти дало чіткий висновок про наявність значної частини плагіату у кваліфікаційній роботі Шкарлета, в його докторській дисертації. Сьогодні академічна доброчесність – це є одним із важливих напрямків, який розвивається у системі освіти. Тому якщо людина, щодо якої є офіційний висновок національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, претендує на таку посаду, це, щонайменше, дивно. Тому що це заперечує той вектор розвитку освіти, який закладено законом про вищу освіту, ухваленим після 2014 року», – сказала Гриневич.

Раніше національне агентство із забезпечення якості вищої освіти виявило плагіат у чотирьох роботах Сергія Шкарлета. Сам Шкарлет звинувачення відкидає. Він неодноразово заявляв, що плагіату в його роботах немає.

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки 17 грудня. Більшість голосів дала фракція «Слуга народу», також його підтримали представники «Опозиційної платформи – За життя», «За майбутнє», «Довіри» і семеро позафракційних депутатів.

Голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак («Слуга народу») повідомив, що комітет рекомендував парламенту самостійно ухвалити рішення шляхом голосування. Відтак комітет не висловив конкретної підтримки кандидатурі Шкарлета.

Профільний комітет парламенту не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета і в червні 2020 року. Зрештою Кабінет міністрів призначив його виконувачем обов’язків міністра освіти і науки.

Фракція партії «Голос» має намір оскаржувати результати голосування у парламенті за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Депутати «Голосу» стверджують, що під час голосування мало місце кнопкодавство з боку депутатів від ОПЗЖ.