Кілька студентських організацій і ВНЗ засудили призначення Шкарлета міністром освіти

Кілька студентських рад вищих навчальних закладів виступили проти призначення Сергія Шкарлета міністро освіти і науки. 18 грудня відповідну заяву оприлюднив Студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«На наше щире переконання, Міністерство освіти і науки України повинно не лише визначати високі стандарти вищої освіти, а й першочергово їх дотримуватись», – йдеться в повідомленні органу студентського самоврядування.

Студенти звернули увагу, що у вересні голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт вказав на плагіат у наукових роботах Сергія Шкарлета.

«Підтримуючи засади академічної доброчесності, дбаючи про забезпечення прав здобувачів вищої освіти, студентський парламент університету публічно виступає проти рішення Верховної Ради щодо призначення Сергія Шкарлета на посаду Міністра освіти і науки України», – заявляють в організації.

Таким чином Студпарламент КНУ приєднався до попередних заяв студентських та університетських спільнот щодо призначення Шкарлета.

Аналогічну позицію висловило 18 грудня студентське самоврядування Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

«Наша громадянська позиція солідарна з колегами із НаУКМА та УКУ — Шкарлет має піти», – заявили в студентському самоврядуванні.

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Ще до голосування Верховної Ради, 16 грудня спільнота Національного університету «Києво-Могилянська академія» офіційно звернулася до депутатів та депутаток Верховної Ради України і закликала їх не підтримувати призначення Шкарлета міністром освіти.

«На наше глибоке переконання, Міністерство, яке формує політики в цілій освітній галузі, має визначати високі стандарти академічної доброчесності і дотримуватися їх у першу чергу. Призначення на найвищу посаду людини, чия репутація як науковця є небездоганною, а факти вживання плагіату у наукових працях загальновідомі, може завдати великої шкоди цілій освітній галузі, від якої залежить розвиток нашої країни», – йдеться в зверненні академії.

Український католицький університет 17 грудня привітав рішення комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримувати призначення Шкарлета, ухвалене до голосування в сесійній залі.

«Нас дивує поведінка влади, яка не просто показово нехтує зверненнями авторитетної академічної громадськості щодо звинувачення кандидата на посаду Міністра у плагіаті, а й не бере до уваги офіційні експертні висновки Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і продовжує висувати цю кандидатуру знову і знову», – зазначили в університеті.

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки 17 грудня. Більшість голосів із 226 дала фракція «Слуга народу», також його підтримали представники «Опозиційної платформи – За життя», «За майбутнє», «Довіри» і семеро позафракційних депутатів.

18 грудня спікер Верховної Ради Денис Разумков доручив перевірити заяви про кнопкодавство під час голосування за це призначення.