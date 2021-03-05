Подання щодо конституційності призначення Шкарлета міністром освіти надійшло до КСУ

У Конституційному суді України оскаржують постанову Верховної Ради України про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України, повідомляє пресслужба КСУ.

За повідомленням, 5 березня до суду надійшло конституційне подання 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України згаданої постанови.

«Автори клопотання просять визнати неконституційною вказану постанову «у зв’язку з порушенням встановленої Конституцією України процедури її ухвалення», – повідомили у КСУ.

3 березня у партії «Голос» повідомили Радіо Свобода, що зібрали достатню кількість підписів для подання до Конституційного суду стосовно визнання неконституційним призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки.

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки 17 грудня. Більшість із 226 голосів дала фракція «Слуга народу», також його підтримали представники «Опозиційної платформи – За життя», «За майбутнє», «Довіри» і семеро позафракційних депутатів.

18 грудня спікер Верховної Ради Денис Разумков доручив перевірити заяви про кнопкодавство під час голосування за це призначення.

Кілька студентських організацій і ВНЗ засудили призначення Шкарлета міністром освіти.