«Голос» надіслав до КСУ подання про неконституційність призначення Шкарлета міністром освіти

Фракція «Голос» зібрала 46 підписів депутатів та направила поштою до Конституційного суду відповідне подання про визнання некоституційним призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила представниця «Голосу», член профільного комітету Наталія Піпа.

Вона надала у розпорядження редакції перелік парламентарів, які підписались під цією ініціативою. Фракція «Голос» дала 17 голосів, «Європейська солідарність» – 25, «Батьківщина» – один. Також підписалися два позафракційні депутати та один представник депутатської групи «За майбутнє».

«Голосів треба було 45. Є 46, більше не збираємо. Ми надіслали поштою, чекаємо підтвердження», – додала Піпа.

Конституційний суд України повідомив Радіо Свобода, що подання ще не зареєстроване.

Наталія Піпа підтвердила Радіо Свобода, що ДБР викликає її, а також трьох інших представників «Голосу» – Ярослава Железняка, Ірину Совсун та Ольгу Стефанишину, на допит у якості свідків. Допит відбуватиметься в рамках провадження, зареєстрованого на підставі заяви Совсун, щодо «грубих технічних порушень» під час голосування в парламенті за призначення Сергія Шкрлета мністром освіти та науки.

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки 17 грудня. Більшість із 226 голосів дала фракція «Слуга народу», також його підтримали представники «Опозиційної платформи – За життя», «За майбутнє», «Довіри» і семеро позафракційних депутатів.

18 грудня спікер Верховної Ради Денис Разумков доручив перевірити заяви про кнопкодавство під час голосування за це призначення.

Кілька студентських організацій і ВНЗ засудили призначення Шкарлета міністром освіти.