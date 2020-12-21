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21 грудня 2020, Київ 23:31
Фотогалереї

«Стоп Шкарлет»: протест студентів під Офісом президента (фоторепортаж)

У Києві під Офісом президента України 21 грудня зібралися до 200 студентів різних столичних вишів на акцію «Стоп Шкарлет – не дамо вбити освіту!» із вимогою негайного відсторонення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки України, повідомляє з місця подій кореспондент Радіо Свобода.

Серед іншого, студенти звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом вплинути на це рішення парламенту. До студентів ніхто не вийшов, їх також не пропустили до центрального входу на Банковій, бо там розміщена новорічна інсталяція. Згодом студенти запалили фальшфеєри.​
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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