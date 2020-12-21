Під офісом Зеленського студенти вимагали звільнення Шкарлета

У Києві під Офісом президента України 21 грудня зібралися до 200 студентів різних столичних вишів із протестом проти призначення міністром освіти Сергія Шкарлета, повідомляє з місця подій кореспондент Радіо Свобода.

Серед іншого студенти звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом вплинути на це рішення парламенту. До студентів ніхто не вийшов, їх також не пропустили до центрального входу на Банковій, оскільки там розміщена новорічна інсталяція. Згодом студенти запалили фальшфаєри.

Парламент 17 грудня підтримав кандидатуру чинного на той момент виконувача обов’язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета на посаду міністра. Рішення підтримали 226 народних депутатів, проти були 43, утрималися 39, не голосували 35 обранців.

Представники опозиційних партій розкритикували кандидатуру Шкарлета за зниження бюджетних видатків на освіту в бюджеті 2021 році та незабезпечення вчителів засобами захисту під час пандемії.

Крім того, народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович закинув Шкарлету його підтримку Партії регіонів та Віктора Януковича під час його президентства. У відповідь Шкарлет заявив, що працював та отримував державні відзнаки не тільки за Януковича, а й за президентства нинішнього лідера «ЄС» Петра Порошенка.

Голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак («Слуга народу») повідомив, що комітет рекомендував парламенту самостійно ухвалити рішення шляхом голосування. Комітет не висловив конкретної підтримки кандидатурі Шкарлета.

Профільний комітет парламенту не підтримав цю кандидатуру і в червні 2020 року. Тоді Кабінет міністрів призначив його виконувачем обов’язків міністра освіти і науки.