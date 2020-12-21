Студенти у Дніпрі вийшли на пікет проти призначення міністром освіти Сергія Шкарлета

Студенти вишів у Дніпрі в понеділок пікетували облдержадміністрацію, протестуючи проти призначення міністром освіти та науки Сергія Шкарлета. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у руках вони тримали плакат із написом «Ні деградації освіти!» й вимагали відставки міністра.

Учасники акції заявили, що Шкарлет не може бути міністром, бо був членом Партії регіонів і підозрюється в плагіаті.

«Його призначення вдалося протягнути правлячій партії, але студенти України проти Шкарлета», – сказала студентка Катерина Глущенко.

Студенти також створили інсталяцію зі сміттєвого відра, портрета міністра та вживаного пакета Партії регіонів.

Усі охочі також могли кинути паперову «сніжку» з коробки з написом «Чужа наукова робота» до кошика, який символізував дисертацію міністра.

«Найбільше він прославився тим, що в його докторській дисертації був підтверджений плагіат, але він це заперечує. Отже, на прикладі міністра ми маємо вчитися бути науковцями-плагіаторами? Це руйнування України зсередини» – зазначила студентка медичної академії, голова громадської організації «Фрі Дніпро» Марина Прахова.

Раніше кілька студентських організацій і ВНЗ засудили призначення Шкарлета міністром освіти.

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки 17 грудня. Більшість голосів із 226 дала фракція «Слуга народу», також його підтримали представники «Опозиційної платформи – За життя», «За майбутнє», «Довіри» і семеро позафракційних депутатів.

18 грудня спікер Верховної Ради Денис Разумков доручив перевірити заяви про кнопкодавство під час голосування за це призначення.