Попри вимогу закону, судді КСУ досі не мають етичного кодексу – «Схеми»

Судді Конституційного суду не мають власного етичного кодексу – попри те, що закон України «Про Конституційний суд» вимагає від них у своїй діяльності та поза її межами «дотримуватися встановлених Конституційним судом стандартів професійної етики судді Конституційного суду». Про це розповідають журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) у розслідуванні «КСУ: хроніки свавілля».

Журналісти звернулися до КСУ з проханням надати текст кодексу суддівської етики, у відповідь у секретаріаті суду зазначили: «запитувана інформація в Конституційному суді не створювалася, а тому не може бути надана».



Водночас у статті 11 закону України «Про Конституційний суд» йдеться: «Суддя Конституційного суду України у своїй діяльності та поза її межами дотримується встановлених Конституційним судом стандартів професійної етики судді Конституційного суду».



Журналісти звернулися за коментарями до самих суддів КСУ. На запитання, яким етичним кодексом керуються судді Конституційного суду, заступник голови КСУ Сергій Головатий відповів: «У нас є кодекс, ухвалений з’їздом суддів». На уточнення, що судді КСУ, відповідно до закону, повинні мати власний документ, лише відказав: «Ну це інше питання».

Суддя Ігор Сліденко зазначив: «Наскільки мені відомо, це питання взагалі ніколи не ставилося в історії функціонування КСУ з самого початку ухвалення першої редакції закону. ...Але це дуже важливе питання. Більше того, я хочу вам сказати, що саме від цього питання залежить функціонування не тільки судової системи, якщо вам цікаво, а й Конституційного суду зокрема».

У коментарі «Схемам» народна депутатка від «Слуги народу», представниця Верховної Ради у Конституційному суді та кандидатка на посаду судді КСУ Ольга Совгиря заявила: «Відсутність кодексу не означає, що конкретний суддя не повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі й етики. В ідеалі Конституційний суд України може затвердити такий кодекс як внутрішній акт».

Раніше «Схеми» повідомляли про нові деталі скасування КСУ частини антикорупційної реформи: масові заяви про самовідвід та процедурні порушення. А також про те, що судді КСУ беруть у помічники дружин та родичів своїх же колег, а на відстороненого Зеленським суддю КСУ Тупицького продовжують розподілятись справи.