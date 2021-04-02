Тупицький не з’явився на обрання йому запобіжного заходу. Суд перенесли на 7 квітня

У Печерському районному суді Києва підтвердили Радіо Свобода, що розгляд клопотання щодо обрання голові КСУ Олександру Тупицькому запобіжного заходу перенесено на 7 квітня.

«Розгляд справи відкладено. Час – 10:00», – повідомили в суді.

В Офісі генерального прокурора зазначили Радіо Свобода, що Тупицький не з’явився на засідання, і це стало підставою перенести розгляд питання.

За даними «Укрінформу», на засіданні був присутній адвокат Тупицького Олександр Телешецький, прокурори Олексій Донський, Сергій Новіков. Донський заявив, що без Тупицького це клопотання не може бути розглянуте, і захист має пояснити, чому той не з’явився.

Адвокат Телешецький заявив, що його підзахисний прибув до суду разом із ним, проте Тупицький є особою, якій передбачена охорона, і та доповіла про неможливість гарантувати безпеку голови КСУ під час засідання.

За словами адвоката, Тупицький зараз готує клопотання щодо перенесення засідання для того, щоб йому було гарантовано безпеку.

Натомість прокурор Донський зазначив, що Тупицький не з’явився без поважної причини, і висловив переконання, що слід розглянути питання про застосування приводу до Тупицького.

У Печерському судді пояснили Радіо Свобода, за яких умов ухвалюється рішення про доправлення людини до суду:

«Це залежить від того, що клопотатиме прокурор у судовому засіданні. Не можна коментувати, бо це теорія, на практиці матиме значення, серед іншого, які підстави неявки, це досліджується під час судового засідання».

Слідчі ДБР повідомили Тупицькому 28 грудня 2020 року про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Олександр Тупицький нині оскаржує указ президента Володимира Зеленського про відсторонення його з посади судді Конституційного суду України, який він очолив у вересні 2019 року.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи». А 26 лютого продовжив термін відсторонення на один місяць.

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.