У партії Порошенка пояснили, чому оскаржують указ Зеленського щодо суддів КСУ

Наміром не допустити «узурпації влади» в партії «Європейська солідарність» пояснили звернення до Конституційного суду України, в якому оскаржується указ президента Володимира Зеленського про скасування указів про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна на посади суддів КСУ.

«Володимир Зеленський, який давав присягу бути гарантом додержання Конституції України, власними указами грубо порушив прямі норми Основного закону – норми про незалежність та недоторканність Конституційного суду, що має ознаки узурпації влади. Одним з механізмів незалежності КСУ є особливий порядок звільнення суддів з посад та припинення повноважень. Точно таких повноважень немає серед конституційних обов’язків президента. Протиправне усунення суддів Конституційного суду за примхою Зеленського руйнує незалежність судової гілки влади та створює небезпечний прецедент для тиску на кожного суддю в державі», – ідеться в поширеному ввечері 8 квітня повідомленні.

Раніше 8 квітня постійна представниця Верховної Ради у КСУ, депутатка від владної партії «Слуга народу» Ольга Совгиря повідомила, що до Конституційного суду України надійшло конституційне подання групи народних депутатів, в якому оскаржується указ президента про скасування указів про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна на посади суддів КСУ.

Інша депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк уточнила, що подання до КСУ підписали 49 народних депутатів. Серед підписантів, за її даними, депутати від «Європейської солідарності» та «Батьківщини».

27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

Олександр Тупицький оскаржує указ президента про відсторонення його з посади судді Конституційного суду України, який він очолив у вересні 2019 року.

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.