Совгиря: до КСУ надійшло депутатське подання, в якому оскаржується звільнення Тупицького і Касмініна

До Конституційного суду України надійшло конституційне подання групи народних депутатів, в якому оскаржується указ президента про звільнення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна з посад суддів КСУ, повідомила у Telegram-каналі постійний представник Верховної Ради у КСУ, депутатка від «Слуги народу» Ольга Совгиря.

«До Конституційного суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів, в якому оскаржено конституційність указів президента України про відсторонення з посади Тупицького О. та про звільнення з посади Тупицького О. та Касмініна О.», – написала Совгиря.

Водночас інша депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram-каналі уточнила, що подання до КСУ підписали 49 народних депутатів. Серед підписантів, за її даними, депутати від «Європейської солідарності» та «Батьківщини».

Раніше повідомлялося, що указ президента Володимира Зеленського, яким він скасував призначення Олександра Тупицького й Олександра Касмініна суддями Конституційного суду, оскаржили у Верховному суді. Два позови надійшли до ВС 29 березня.

27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

Олександр Тупицький оскаржує указ президента про відсторонення його з посади судді Конституційного суду України, який він очолив у вересні 2019 року.

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.