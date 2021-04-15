Адвокат Тупицького заявив про його госпіталізацію

Адвокат голови Конституційного суду Олександра Тупицького заявив, що того доправили до лікарні. Про це він сказав на засіданні Печерського районного суду 15 квітня, на яке мав прийти Тупицький.

«Повідомляю суду, що Олександр Миколайович був госпіталізований до Інституту Амосова на стаціонарне лікування», – заявив він після початку засідання.

Він сказав, що це сталося сьогодні ж, 15 квітня, відтак сторона захисту не встигла підготувати документальне підтвердження його слів, але пообіцяв надати його згодом.

На це прокурор вказав на те, що минулого разу Тупицький пропустив засідання через нібито госпіталізацію матері, але згодом захист не підтвердив цю причину.

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«Наразі ми отримали інформацію з обласної державної адміністрації про те, що по медичну допомогу вона не зверталася, на амбулаторному чи стаціонарному лікуванні не перебувала. Ми надаємо цю відповідь на підтвердження наших вимог», – сказав він.

Відтак він припустив, що цього разу причина відсутності Тупицького також не є поважною, і попросив суд застосувати до нього привід.

На це адвокат судді заперечив, що обласна державна адміністрація не є медичним закладом і розпорядником інформації про госпіталізацію матері Тупицького.

Зрештою суд оголосив перерву до 10 ранку 29 квітня.

На попереднє засідання 7 квітня Олександр Тупицький також не прийшов.

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28 грудня 2020 року слідчі ДБР повідомили Олександрові Тупицькому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених частиною 2 статті 384, статті 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

Олександр Тупицький оскаржує указ президента Володимира Зеленського про відсторонення його з посади судді Конституційного суду України, який він очолив у вересні 2019 року.

27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду. Указ Зеленського наразі оскаржують у Верховному суді.