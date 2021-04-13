Суд виправдав двох суддів КСУ в справі про конфлікт інтересів – НАЗК

Голосіївський районний суд Києва виправдав двох суддів Конституційного суду України Ігоря Сліденка та Ірину Завгородню в справі про конфлікт інтересів, повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

«На думку судді Алли Слободянюк, притягнення суддів до відповідальності за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів є неможливим через те, що на розгляд великої палати КСУ було подано заяви про самовідвід від них самих, а також від представника президента України в КСУ. Водночас ч. 1 ст. 60 Закону України «Про КСУ» прямо забороняє суддям КСУ брати участь у прийнятті рішень, щодо яких у них наявний конфлікт інтересів», – заявили в НАЗК.

За даними агентства, суд відійшов від багаторічної практики своїх колег щодо депутатів рад різних рівнів, яких притягають до відповідальності як членів колегіальних органів за голосування в умовах конфлікту інтересів.

27 жовтня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України. У грудні 2020 року Верховна Рада відновила повноцінну роботу НАЗК, а також відновила кримінальну відповідальність за неправдиві дані в деклараціях, за це передбачені штрафи або обмеження волі.

1 лютого 2021 року голова НАЗК Олександр Новіков склав 2 адміністративні протоколи щодо суддів КСУ Ігоря Сліденка та Ірини Завгородньої.

НАЗК зафіксувало в діях суддів конфлікт інтересів. Так, до ухвалення рішення КСУ щодо е-декларування НАЗК виявило в деклараціях судді Завгородньої за 2018 та 2019 роки недостовірних відомостей на понад 600 тис. грн. Було виявлено ознаки кримінального порушення за статтею 366–1 Кримінального кодексу України, яку КСУ своїм рішенням визнав неконституційною.