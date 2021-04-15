Рада схвалила за основу законопроєкт про реформу КСУ

Верховна Рада України 15 квітня схвалила за основу доопрацьований законопроєкт №4533 про реформу Конституційного суду України.

Проєкт закону підтримали 238 народних депутатів.

«Законопроєктом пропонується прийняти окремий закон, яким визначити порядок здійснення Конституційним Судом України своїх повноважень під час розгляду справ конституційної юрисдикції, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ, постановлення і виконання його рішень, надання висновків. Законопроєктом також вносяться зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу, законів України «Про Регламент Верховної Ради України», «Про державну службу», «Про Конституційний Суд України», – повідомляється на сайті парламенту.

Хоча в попередній редакції документу пропонувалося ухвалювати рішення двома третинами голосів від складу суду (12 голосів), документ залишає чинну норму – рішення ухвалюватимуть 10 голосами.

У документі також викладена процедура притягнення суддів КСУ до дисциплінарної відповідальності.

Комітет Ради з питань правової політики на початку квітня підтримав цей закон та рекомендував схвалити його за основу.

Недоліком цього законопроєкту Венеційська комісія називала відсутність положень про нову систему конкурсного відбору суддів за участю міжнародного компонента, як це рекомендовано в терміновому висновку.