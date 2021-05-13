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13 травня 2021, Київ 17:22
Новини | Політика

Тупицькому і Касмініну призупинили виплату зарплат – КСУ

В КСУ зазначили, що Тупицькому та Касмініну здійснили виплати за першу половину квітня 2022 року

Виплата заробітних плат суддям Конституційного суду України Олександру Тупицькому та Олександру Касмініну тимчасово зупинена. Про це повідомили в КСУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Виконувач обов’язків голови Конституційного суду України видав розпорядження від 30 квітня 2021 року № 34/01
2021-ОД про тимчасове зупинення Касмініну Олександру та Тупицькому Олександру виплат нагороди судді до вирішення справ за позовами, що подані ними щодо оскарження указу президента України «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» від 27 березня 2021 року №124/2021», – мовиться в повідомленні.

В КСУ зазначили, що Тупицькому та Касмініну здійснили виплати лише за першу половину квітня 2021 року.

27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Олександр Тупицький нині оскаржує указ президента Володимира Зеленського про відсторонення його з посади судді Конституційного суду України, який він очолив у вересні 2019 року. Оскаржує це відсторонення і Олександр Касмінін.

Раніше Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.

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