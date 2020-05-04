До Конституційного суду надійшло подання щодо конституційності «земельного закону»

До Конституційного суду України надійшло подання щодо конституційності закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», яким був знятий давній мораторій на продаж сільськогосподарських земель, повідомила пресова служба суду.

«Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що оспорюваний закон не відповідає низці статей Конституції України», – мовиться в повідомленні.

Закон оскаржили 48 народних депутатів, а їхніми уповноваженими представниками вказані Юлія Тимошенко і Сергій Власенко (обидва – фракція «Батьківщина»).

Про плани звернутися до Конституційного суду з оскарженням закону, який має на певних умовах обмежено дозволити продаж земель сільськогосподарського призначення, Тимошенко заявляла 30 квітня. За її словами, подання підготували її фракція «Батьківщина» і фракція «За майбутнє».

Юлія Тимошенко давно домагається зберегти раніше чинний мораторій на такий продаж. Раніше вона вже оскаржувала в Конституційному суді нинішній документ, іще на стадії законопроєкту.

Скасування цього мораторію, серед іншого, є однією з передумов, що їх висуває Міжнародний валютний фонд для укладення нової програми співпраці з Україною – від чого, у свою чергу, залежить і можливість отримати кошти й від інших міжнародних донорів. Європейський суд із прав людини теж уже ухвалював рішення, що мораторій на продаж сільгоспземель в Україні порушує права українських громадян за європейською Конвенцією про права людини.

При цьому 2008 року Юлія Тимошенко, на той час прем’єр-міністр України, подавала на розгляд Верховної Ради законопроєкт «Про ринок земель». Він, серед іншого, мав регулювати і продаж земель сільськогосподарського призначення і, зокрема, передбачав і вилучення з перехідних положень Земельного кодексу пунктів, які запроваджували мораторій на такий продаж. Той документ урешті так і не дійшов до розгляду.