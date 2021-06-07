У Єврокомісії пропонують реформувати КСУ, щоб уникнути відкату реформ

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Йоурова запропонувала реформувати Конституційний суд України, щоб уникнути відкату реформ. Про це вона сказала під час форуму «Демократія в дії».

«Аби реформи не відкатувалися у майбутньому, я пропоную реформу КСУ та створити процедуру відбору суддів, яка була б справедливою та ґрунтувалася на заслугах. Венеційська комісія вже видала низку висновків про це, і я закликаю вас послуговуватися ними», – наголосила Йоурова.

У травні представники Сполучених Штатів Америки та Європейського союзу обговорили з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим та заступником голови Офісу президента України Андрієм Смирновим реформування Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та НАБУ.

Країни Заходу регулярно закликають Україну успішно провести судову реформу та забезпечити незалежність Антикорупційних органів.