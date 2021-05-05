Венеційська комісія надала висновок щодо законопроєкту Зеленського про ВРП

Венеційська комісія 5 травня опублікувала терміновий висновок щодо законопроєкту президента України Володимира Зеленського №5068 щодо Вищої ради правосуддя. Документ містить 11 рекомендацій комісії до тексту законопроєкту, ідеться на сайті Венеційської комісії.

Документ, поданий з Офісу президента, передбачає створення Етичної ради, яка встановлюватиме відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності. Венеційська комісія рекомендувала викласти ці критерії в тексті або послатися на національні чи міжнародні джерела.

Комісія вважає нереалістичним тримісячний термін, за який Етична рада має перевірити чинних членів ВРП, а також рекомендує надати Етичній раді, а не комітетові Верховної Ради з питань правосуддя повноваження укладати перелік кандидатів на посаду членів ВРП.

Комісії також рекомендує, щоб Етична рада надавала висновки про невідповідність на посаді Національному агентству з питань запобігання корупції та Національному антикорупційному бюро, а вже ці структури мали б діяти далі.

Наприкінці березня Україна звернулася до Венеційської комісії з проханням надати висновки щодо законопроєктів, поданих президентом Володимиром Зеленським, які стосуються Вищої ради правосуддя.

Законопроєкти щодо ВРП Зеленський вніс до Верховної Ради в лютому 2021 року.