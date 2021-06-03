Противники ринку землі вимагають забезпечити присутність Тупицького і Касмініна на слуханні в КСУ

Конституційний суд 3 червня почав розгляд справи щодо конституційності закону про ринок землі. Справу слухають за поданням низки народних депутатів, у тому числі – лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Вона та ще кілька учасників процесу попросили з’ясувати причини відсутності суддів Олександра Тупицького та Олександра Касмініна і забезпечити їхню присутність, якщо вони не прийшли не з власної волі.

«Всі, хто працює в політиці, розуміють, що з двома суддями розправилися тільки тому, щоб не дати законно визнати неконституційним закон про ринок землі. Тому це питання мусить бути з’ясоване і оприлюднено», – заявила Тимошенко.

У відповідь присутня на засіданні представниця Верховної Ради України у КСУ Ольга Совгиря розкритикувала «політичні заяви» під час судового засідання.

Читайте також: Тупицькому і Касмініну припинили виплату зарплат – КСУ

«Якщо суб’єкт права на конституційне подання бере участь у цьому засіданні, значить, він вважає склад цього суду легітимним. Якщо він вважає інакше, у нього є право не брати участь у засіданні Конституційного суду», – зауважила Совгиря.

Її підтримав представник президента Володимира Зеленського у КСУ Федір Веніславський, вказавши, що Зеленський скасував укази президента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Заслухавши аргументи сторін, суд пішов до нарадчої кімнати.

В деяких учасників протесту також виникли питання до статусу міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка. Лещенко, який на момент подання був уповноваженим президента з земельних питань і в такій якості залучений судом, наразі є міністром аграрної політики і продовольства.

У переліку учасників він нібито вказаний як «уповноважений президента з земельних питань – міністр аграрної політики та продовольства», через що представник групи депутатів-опонентів ринку землі заявив про неприпустимість суміщення таких посад.

Роман Лещенко, своєю чергою, заявив, що посада уповноваженого президента із земельних питань є позаштатною.

Зрештою суд постановив, що Лещенко братиме участь у засіданні як залучений учасник конституційного провадження в статусі міністра.

Міністерство аграрної політики і продовольства оприлюднив позицію міністра, за якою ринок землі забезпечує конституційне право власності.

Читайте також: Шмигаль: з 1 липня в Україні почне працювати повноцінний ринок землі

«Роками народ був заручником популістських рішень та пустих гасел. Ця система будь-якими способами працюватиме на самозбереження і судовий процес — лише один з них. Ми тут, аби відстояти право кожного українця не лише володіти, а й повноцінно розпоряджатися своєю власністю», – цитує Лещенка пресслужба відомства.

Участь у засіданні бере також уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка представлятиме свою позицію щодо закону.

Під будівлею суду пройшла акція протесту з вимогою визнати неконституційним закон про ринок землі. Її влаштували, зокрема, представники праворадикальної організації «Правий сектор», партій «Батьківщина» і «Свобода». Крім того, активісти перекрили рух по вулиці Жилянській і пропускають тільки громадський транспорт.

Подання народних депутатів щодо конституційності закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», надійшло до Конституційного суду в травні 2020 року.