Шмигаль: з 1 липня в Україні почне працювати повноцінний ринок землі

З 1 липня в Україні має запрацювати повноцінний ринок землі. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні за участі Міністерства аграрної політики, Мінрегіону, Мін’юсту, комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, представників Офісу Президента провів підготовчу нараду з цього питання», – повідомив прем’єр.

Він додав, що доручив міністру аграрної політики Роману Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для реалізації цієї реформи.

Президент України Володимир Зеленський 24 травня підписав закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», який Верховна Рада ухвалила 28 квітня.

Згідно з документом, землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) передаються в комунальну власність сільських, селищних, міських рад. Встановлюється чіткий механізм фіксування у Державному земельному кадастрі меж громад, зокрема об’єднаних. Органи місцевого самоврядування отримують повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності та затвердження детальних планів території за межами населених пунктів.

Крім того, повноваження зі здійснення державного контролю за використанням та охороною земель надано обласним державним адміністраціям та виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.