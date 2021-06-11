Долар дешевшає до 27 гривень, НБУ викуповує надлишок пропозиції

На українському міжбанківському валютному ринку триває тенденція до посилення національної валюти. За даними Finance.ua, станом на 13:15 котирування становили 27 гривень 2–4 копійки за долар, це на 8 копійок менше за рівень закриття торгів 10 червня.

«Після того, як НБУ перестав викуповувати долар за запитом кращого курсу і вийшов удруге з чітким цінником по 27,02 гривні за долар, котирування майже завмерли в межах 27,02/27,04», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 5 копійок за долар, це на 6 копійок менше за офіційний курс на 11 червня.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,5–27,5 гривні за долар, який може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.