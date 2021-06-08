Україна провела рекордне в 2021 році розміщення облігацій

Міністерство фінансів України провело 8 червня рекордне в 2021 році розміщення облігацій внутрішньої державної позики, до бюджету вдалося залучити 19,1 мільярда гривень.

Інвесторам запропонували шість випусків цінних паперів у гривні та один випуск у доларах США, інформує пресслужба Міністерства фінансів у фейсбуці.

«Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 6 місяців, 1 рік, 1,5 року, 2 роки, 3 роки та 5 років. Строк обігу облігацій запропонованих у доларах США становить 1 рік .

Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 8,99%, 1-річних – 11,19%, 1,5-річних – 11,30%, 2-річних – 12,05%, а 3-річних 12,30%», – ідеться в повідомленні.

Уперше цього року Міністерство фінансів запропонувало новий довгостроковий інструмент із погашенням у травні 2026 року. Попит на ці облігації перевищив пропозицію більш як удвічі. «Середньозважена дохідність нового 5-тирічного паперу склала 12,52%», – інформують у відомстві.

Середньозважена ставка дохідності за однорічними ОВДП в доларах США склала 3,70%.

У травні правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5% річних.