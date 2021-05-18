Міністерство фінансів продало ОВДП на понад 14 мільярдів гривень

Міністерство фінансів України повідомило про успішне розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму понад 14 мільярдів гривень.

«Строк обігу пропонованих державних облігацій у гривні – 3 місяці, 1 рік, 1,5 року, 2 роки. Строк обігу облігацій, запропонованих в доларах США, становив 2 роки, а у євро – 1 рік. Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 4,450 мільярда гривень. Середньозважена дохідність тримісячних ОВДП склала 8,48%, 1-річних - 11,19%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних - 12,02%», – відзначають у міністерстві.

Від розміщення номінованих в іноземних валютах ОВДП було залучено 63 мільйона доларів та 238,4 мільйона євро. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП, номінованими в доларах, склала 3,9%, у євро – 2,5%.

У цілому ставки дохідності в гривні майже не змінилися, у доларах та євро – залишилися на попередньому рівні.

19 травня держава має погасити частину гривневих облігацій на суму понад 13,5 мільярда гривень, а також відсотки за кількома випусками. Залучення, здійснені 18 травня, дозволяють без особливих проблем закрити ці потреби.