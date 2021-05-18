Уперше з кінця серпня 2020 року офіційний курс гривні стане вищим за 27,5 за долар

Національний банк України встановив на 19 травня офіційний курс 27 гривень 44 копійки за долар, це на 12 копійок менше за курс на 18 травня.

Уперше з кінця серпня 2020 року курс, встановлений регулятором, є вищим за 27 гривень 50 копійок за долар.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершуються ще потужнішим посиленням національної валюти – до 27 гривень 40,5–42,5 копійки за долар, свідчать дані Finance.ua.

«Три основні чинники, які вплинули на учасників торгів 17-го числа, збережуться. Це

1) період бюджетних платежів у клієнтів;

2) аукціон Мінфіну України з розміщення ОВДП;

3) господарська діяльність підприємств і загроза виходу на міжбанк відкладеного попиту в разі найменшої зміни курсового тренду на торгах», – відзначали фахівці сайту «Мінфін» в аналітичному огляді.

Наразі переважають саме перші два чинники, які працюють на користь гривні, хоча вже завтра, 19 травня, держава має погасити нову частину гривневих облігацій на суму понад 13,5 мільярда гривень, а також відсотки за кількома випусками.