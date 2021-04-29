Державний борг у березні знизився більш ніж на 38 млрд гривень – Мінфін

Державний борг у березні знизився більш ніж на 38 мільярдів гривень, повідомило Міністерство фінансів України.

Станом на кінець березня 2021-го року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті становив 2 514,28 млрд грн (90,17 млрд доларів США в еквіваленті в іноземній валюті).

Державний борг станом на кінець березня становив 2 234,77 млрд грн (80,14 млрд дол. США), з яких 45,8% складає державний внутрішній борг (ОВДП), а 54,2% - державний зовнішній борг, який складається з кредитів міжнародних фінансових організацій (21,2% від загальної суми державного боргу), єврооблігацій (28,9%) та іншого зовнішнього боргу (3,9%).