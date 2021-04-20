Міністерство фінансів залучило на аукціоні з продажу ОВДП майже 4,6 мільярда гривень

Міністерство фінансів 20 квітня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) майже на 4,6 мільярда гривень, ідеться в офіційному повідомленні.

Міністерство фінансів запропонувало інвесторам чотири випуски цінних паперів у національній валюті з терміном обігу 3 місяці, 1 рік, 1,5 року і 6 років.

Для залучення цього ресурсу міністерство змушене було збільшити прибутковість тримісячних ОВДП на 73 базисних пункти, річних – на 40, 1,5-річних – на 20, шестирічних – на 25 базисних пунктів.

Таким чином, середньозважена прибутковість тримісячних паперів склала 8,5%, річних – 11,15%, 1,5-річних – 11,30%, шестирічних – 12,75%.

За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 4 592,850 мільйона гривень. Це втричі краще за результат провального аукціону минулого тижня, коли до бюджету вдалося залучити лише близько 1,5 мільярда гривень, але результат 20 квітня поступається більш як утричі рекордним попереднім залученням цього року.

За весь 2020 рік Міністерство фінансів від продажу ОВДП залучило до державного бюджету 258,8 мільярда гривень, 3,9 мільярда доларів і 845 мільйонів євро.