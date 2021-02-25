Держборг України за січень 2021 року зріс на 6,34 млрд грн – Мінфін

За січень 2021 року державний борг України збільшився на 6,34 мільярда гривень або на 0,49 мільярда доларів. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

«Станом на кінець січня 2021-го року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті склав 2 558,22 мільярда гривень (90,74 мільярда доларів США в еквіваленті в іноземній валюті). Порівняно з попереднім місяцем державний та гарантований державою борг України збільшився у гривневому еквіваленті на 6,34 мільярда гривень та у доларовому еквіваленті на 0,49 мільярда доларів США», – йдеться в повідомленні.

В Мінфіні зазначили, що у січні провели чотири аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, залучивши 37,5 мільярда гривень до державного бюджету.

«На аукціонах 19 січня Мінфін успішно розмістив найдовший з лінійки гривневих інструментів ОВДП із строком погашення в травні 2027 року. Нерезиденти збільшили свій портфель ОВДП на 10,1 мільярда гривень в січні 2021 року. Станом на кінець січня 2021 року, загальна частка нерезидентів серед власників внутрішніх державних цінних паперів становила 9,4 відсотка(95,4 мільярда гривень)», – розповіли в міністерстві.

В Мінфіні зауважили, що частка державного боргу в гривні станом на кінець січня 2021-го року склала 38,9 відсотка, що більше на 0,7 відсоткового пункту в порівнянні з попереднім місяцем.Протягом січня 2021-го року платежі з погашення державного боргу склали 23,6 мільярда гривень, а платежі з обслуговування – 5,7 мільярда гривень.

Міжнародні резерви України за підсумками січня зменшилися, повідомив Національний банк України.

За цим повідомленням, станом на 1 лютого 2021 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 28 мільярдів 821 мільйон доларів США (в еквіваленті). «У січні вони зменшилися на 1,1 відсотка, насамперед унаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов’язань держави. Водночас інтервенції Національного банку на валютному ринку та валютні надходження на користь уряду частково урівноважили вплив платежів для обслуговування державного боргу на резерви», – мовиться в повідомленні.

Таким чином, зниження валютних резервів за січень склало суму приблизно в 317 мільйонів доларів. Як заявляв раніше голова Національного банку Кирило Шевченко, станом на кінець 2020 року міжнародні резерви сягнули було восьмирічного максимуму – 29,1 мільярда доларів.