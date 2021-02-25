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25 лютого 2021, Київ 21:39
Новини | Економіка

Держборг України за січень 2021 року зріс на 6,34 млрд грн – Мінфін

В Мінфіні зауважили, що частка державного боргу в гривні станом на кінець січня 2021-го року склала 38,9 відсотка, що більше на 0,7 відсоткового пункту в порівнянні з попереднім місяцем

За січень 2021 року державний борг України збільшився на 6,34 мільярда гривень або на 0,49 мільярда доларів. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

«Станом на кінець січня 2021-го року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті склав 2 558,22 мільярда гривень (90,74 мільярда доларів США в еквіваленті в іноземній валюті). Порівняно з попереднім місяцем державний та гарантований державою борг України збільшився у гривневому еквіваленті на 6,34 мільярда гривень та у доларовому еквіваленті на 0,49 мільярда доларів США», – йдеться в повідомленні.

В Мінфіні зазначили, що у січні провели чотири аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, залучивши 37,5 мільярда гривень до державного бюджету.

«На аукціонах 19 січня Мінфін успішно розмістив найдовший з лінійки гривневих інструментів ОВДП із строком погашення в травні 2027 року. Нерезиденти збільшили свій портфель ОВДП на 10,1 мільярда гривень в січні 2021 року. Станом на кінець січня 2021 року, загальна частка нерезидентів серед власників внутрішніх державних цінних паперів становила 9,4 відсотка(95,4 мільярда гривень)», – розповіли в міністерстві.

В Мінфіні зауважили, що частка державного боргу в гривні станом на кінець січня 2021-го року склала 38,9 відсотка, що більше на 0,7 відсоткового пункту в порівнянні з попереднім місяцем.Протягом січня 2021-го року платежі з погашення державного боргу склали 23,6 мільярда гривень, а платежі з обслуговування – 5,7 мільярда гривень.

Міжнародні резерви України за підсумками січня зменшилися, повідомив Національний банк України.

За цим повідомленням, станом на 1 лютого 2021 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 28 мільярдів 821 мільйон доларів США (в еквіваленті). «У січні вони зменшилися на 1,1 відсотка, насамперед унаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов’язань держави. Водночас інтервенції Національного банку на валютному ринку та валютні надходження на користь уряду частково урівноважили вплив платежів для обслуговування державного боргу на резерви», – мовиться в повідомленні.

Таким чином, зниження валютних резервів за січень склало суму приблизно в 317 мільйонів доларів. Як заявляв раніше голова Національного банку Кирило Шевченко, станом на кінець 2020 року міжнародні резерви сягнули було восьмирічного максимуму – 29,1 мільярда доларів.

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