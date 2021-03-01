З початку року загальний фонд держбюджету виконали з дефіцитом у 28,3 млрд грн – Мінфін

За січень-лютий 2021 року загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у сумі 28,3 мільярда гривень при розписі загального фонду звітного періоду в сумі 49,3 мільярда гривень, повідомила у понеділок пресслужба Міністерства фінансів.

«За оперативними даними Державної казначейської служби, у лютому 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 67,3 мільярда гривень, розпис виконано на 101,9 відсотка», – розповіли в міністерстві.

В Мінфіні зазначили, що за платежами, надходження становили 37,7 мільярда гривень, в тому числі:

податок на доходи фізичних осіб та військовий збір – 10,3 мільярда гривень;

податок на прибуток підприємств – 5,3 мільярда гривень;

рентна плата за користування надрами – 4,6 мільярда гривень;

акцизний податок із вироблених в Україні товарів – 4,6 мільярда гривень;

податок на додану вартість – 9,4 мільярда гривень (зібрано 21,9 мільярда, відшкодовано 12,5 мільярда).

«Находження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 26,9 мільярда гривень або 100,7 відсотка від розпису лютого. Із загальної суми надходжень 24,8 мільярда гривень надійшло у вигляді податку на додану вартість, 2 мільярди гривень – ввізного мита.В цілому до загального фонду державного бюджету за перші два місяці 2021 року надійшло 124,9 мільярда гривень, або 104 відсотки від розпису звітного періоду», – розповіли в міністерстві.

У пресслужбі повідомили, що за січень-лютий 2021 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 154,2 мільярда гривень або 90,7% відсотка від розпису звітного періоду.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-лютий 2021 року становили 74,3 мільярда гривень або 68,6 відсотка від запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 74,3 мільярда гривень, у тому числі в іноземній валюті 14 мільярдів, пояснили у міністерстві.

У Мінфіні додали, що із зовнішніх джерел станом на перше березня 2021 року коштів не надходило.

Раніше у Мінфіні повідомили, що за січень 2021 року державний борг України збільшився на 6,34 мільярда гривень або на 0,49 мільярда доларів.