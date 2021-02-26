В офісі Зеленського назвали новий час отримання траншу МВФ

Україна розраховує, що зможе досягти домовленостей із Міжнародним валютним фондом щодо надання нового траншу кредиту вже до початку літа. Про це позаштатний радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов сказав в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

«Нам гроші потрібні для макроекономічної стабільності, і, особливо, до вересня. Тому я думаю, що в будь-якій ситуації ми досягнемо домовленостей десь до початку літа», – сказав Милованов.

Інформацію про те, що Україна розраховує у червні отримати транш на суму 700 мільйонів доларів, підтвердив співрозмовник Бі-Бі-Сі в уряді.

Але, як заявляв МВФ за підсумками роботи своїх експертів із владою України, Київ ще має виконати частину зобов’язань, які є умовами надання нового траншу.

Після того, як у червні 2020 року МВФ надав перший транш за новою програмою, представники української влади кілька разів анонсували час отримання другого траншу, але цих грошей досі немає.

У середині лютого 2021 року народний депутат від «Слуги народу» та керівник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Україні буде «набагато важче» пройти 2021 рік без траншу Міжнародного валютного фонду, але «катастрофи жодної не буде».

13 лютого Міжнародний валютний фонд завершив дискусії з представниками української влади. За підсумками візиту місії МВФ до України сторони не змогли досягти угоди про новий транш, оскільки Україні «потрібен більший прогрес».

7 травня 2020 року після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня.