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15 лютого 2021, Київ 16:06
Новини | Економіка

Гетманцев: пройти 2021 рік без траншу МВФ буде набагато важче

Гетманцев: будуть виконані бюджетні зобов’язання, буде в країні фінансова стабільність, буде валютна стабільність

Україні буде «набагато важче» пройти 2021 рік без траншу Міжнародного валютного фонду, повідомив народний депутат від «Слуги народу» та керівник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«Ми переконані в тому, що нам пройти 21-й рік без чергового траншу МВФ буде важче набагато, але це в жодному випадку не буде катастрофою. У нас є відповідні ресурси, у нас є відповідні можливості, аби це здійснити. Катастрофи жодної не буде. Будуть виконані бюджетні зобов’язання, буде в країні фінансова стабільність, буде валютна стабільність», – заявив Гетманцев.

13 лютого Міжнародний валютний фонд завершив дискусії з представниками української влади. За підсумками візиту місії МВФ до України сторони не змогли досягти угоди про новий транш, оскільки Україні «потрібен більший прогрес».

7 травня 2020 року після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня.

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