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20 січня 2021, Київ 15:25
Новини | Економіка

На міжбанку дорожчає долар – попри день розрахунку за ОВДП

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 28 гривень 18 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку 20 січня посилюється американський долар.

За даними Finance.ua, станом на 13:15 котирування становлять 28 гривень 21,5–23,5 копійки за долар, хоча починалися торги на рівні 28 гривень 13–15 копійок за одиницю американської валюти.

«З одного боку — спрацює фактор розрахунків клієнтів по вчорашньому аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП (чиновники продали паперів на 12,3 млрд гривень, в тому числі семирічних на 1,15 млрд гривень). З іншого боку — не варто забувати, що сьогодні пройде і погашення попередніх випусків ОВДП на 11,9 млрд гривень і виплата відсотків по багатьох раніше розміщених паперах. Частина цих ресурсних потоків замкнуться самі на собі і не вплинуть на поведінку валютного та ресурсного ринків», – повідомляли фахівці сайту «Мінфін» на початку торгів.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 28 гривень 18 копійок за долар, це на 3 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

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