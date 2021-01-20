На міжбанку дорожчає долар – попри день розрахунку за ОВДП

На українському міжбанківському валютному ринку 20 січня посилюється американський долар.

За даними Finance.ua, станом на 13:15 котирування становлять 28 гривень 21,5–23,5 копійки за долар, хоча починалися торги на рівні 28 гривень 13–15 копійок за одиницю американської валюти.

«З одного боку — спрацює фактор розрахунків клієнтів по вчорашньому аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП (чиновники продали паперів на 12,3 млрд гривень, в тому числі семирічних на 1,15 млрд гривень). З іншого боку — не варто забувати, що сьогодні пройде і погашення попередніх випусків ОВДП на 11,9 млрд гривень і виплата відсотків по багатьох раніше розміщених паперах. Частина цих ресурсних потоків замкнуться самі на собі і не вплинуть на поведінку валютного та ресурсного ринків», – повідомляли фахівці сайту «Мінфін» на початку торгів.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 28 гривень 18 копійок за долар, це на 3 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.