НБУ зберіг офіційний курс вищим за 28 гривень за долар

Національний банк України зберіг на 21 квітня курс 28 гривень 1 копійка за долар, це дорівнює офіційному курсу на сьогодні.

За даними Finance.ua, торги на українському міжбанківському валютному ринку завершилися на рівні 28 гривень 0,5 копійки – 28 гривень 2,5 копійки, це на 2,5 копійки більше за показники закриття торгів 19 квітня. Впродовж дня коливання були мінімальними.

«Досить велика пропозиція валюти експортерами в поєднанні низьким попитом на валюту з боку імпортерів продовжить страхувати курс нацвалюти на міжбанку. Але в разі активних виходів нерезидентів на торги з купівлею валюти крихка перевага гривні може порушитися, і в цьому випадку спекулянти будуть намагатися «розігнати» курс протягом дня», – прогнозували фахівці сайту «Мінфін» на початку торгів.

У широкому діапазоні 27,5–28,5 гривні за долар курс перебуває вже понад пів року – від вересня 2020-го.