Гривня продовжує повільне посилення проти долара США

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 44 копійки за долар, це на 3 копійки менше за офіційний курс на 1 червня.

Регулятор відбиває тенденції міжбанківського валютного ринку, торги на якому, за даними Finance.ua, станом на 12:40 відбуваються на рівні 27 гривень 42,5–44,5 копійки за долар, це на 3,5 копійки менше за рівень закриття торгів 31 травня.

Аналітики сайту «Мінфін» вказують, що 1 червня Міністерство фінансів проводить аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики, але це не єдиний чинник, який впливатиме на курсоутворення.

«Початок червня – період значних виплат за гривневими і валютними паперами, і Мінфіну України треба залучати значні обсяги ресурсів. На це і розраховують інвестори, сподіваючись на активний торг по прибутковості облігацій. Від того, як пройде сьогоднішній аукціон, багато в чому залежатиме поведінка ресурсного та валютного ринків щонайменше у всій першій декаді червня. Наближається погашення 2 червня Мінфіном 11,3 млрд гривень ОВДП і відсотків за ними, виплати відсотків ще по 7 гривневих випусках облігацій і погашення 3 червня доларових ОВДП на 806,2 млн доларів і відсотків. Тому гроші державі дуже потрібні», – вказують експерти.

У травні вперше за останні 9 місяців пара гривня-долар залишила коридор 27,5–28,5. Національна валюта значно посилилася.