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01 червня 2021, Київ 14:39
Новини | Економіка

Гривня продовжує повільне посилення проти долара США

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 44 копійки за долар

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 44 копійки за долар, це на 3 копійки менше за офіційний курс на 1 червня.

Регулятор відбиває тенденції міжбанківського валютного ринку, торги на якому, за даними Finance.ua, станом на 12:40 відбуваються на рівні 27 гривень 42,5–44,5 копійки за долар, це на 3,5 копійки менше за рівень закриття торгів 31 травня.

Аналітики сайту «Мінфін» вказують, що 1 червня Міністерство фінансів проводить аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики, але це не єдиний чинник, який впливатиме на курсоутворення.

«Початок червня – період значних виплат за гривневими і валютними паперами, і Мінфіну України треба залучати значні обсяги ресурсів. На це і розраховують інвестори, сподіваючись на активний торг по прибутковості облігацій. Від того, як пройде сьогоднішній аукціон, багато в чому залежатиме поведінка ресурсного та валютного ринків щонайменше у всій першій декаді червня. Наближається погашення 2 червня Мінфіном 11,3 млрд гривень ОВДП і відсотків за ними, виплати відсотків ще по 7 гривневих випусках облігацій і погашення 3 червня доларових ОВДП на 806,2 млн доларів і відсотків. Тому гроші державі дуже потрібні», – вказують експерти.

У травні вперше за останні 9 місяців пара гривня-долар залишила коридор 27,5–28,5. Національна валюта значно посилилася.

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