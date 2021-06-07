Міжнародні резерви України скоротилися. НБУ пояснив причину

Станом на 1 червня 2021 року міжнародні резерви України становили 27 839,9 мільйона доларів США (в еквіваленті), повідомляє 7 червня офіційний сайт НБУ.

«У травні вони скоротилися на 0,6% через погашення зовнішніх та внутрішніх зобов’язань держави, що були частково компенсовані валютними надходженнями на користь уряду… Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 650,6 млн дол. США (в еквіваленті). Зокрема, 529,3 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), решта – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті. Водночас валютні надходження на користь уряду склали 417,9 млн дол. США, з них 354,3 млн дол. США – від розміщення ОВДП», – ідеться в повідомленні.

Станом на 1 травня міжнародні резерви України становили понад 28 мільярдів доларів.

«Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,2 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку», – вказано в актуальному повідомленні НБУ.

У третьому кварталі тиск на міжнародні резерви України посилиться через пікові цього року виплати за зовнішніми зобов’язаннями, сума яких наближається до 6 мільярдів доларів США.