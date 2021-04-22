НБУ вказує на зростання попиту бізнесу і громадян на кредити, найпопулярніша – іпотека

Банки в Україні відзначають зростання попиту бізнесу й домогосподарств на кредити та вважають іпотеку вагомим рушієм подальшого пожвавлення попиту населення, передає пресслужба Національного банку з посиланням на опитування про умови банківського кредитування.

«Позитивні настрої банків стосовно динаміки кредитування у IV кварталі 2020 року збереглися наприкінці І кварталу поточного року: попри очікування впровадження нових карантинних обмежень, попит на кредити збільшився з боку бізнесу й населення, зокрема попит на іпотеку був найвищим за всю історію спостережень. Банки відзначили помірне пом’якшення стандартів як корпоративного, так і роздрібного кредитування, спрогнозували подальше зростання фондування від населення й корпорацій та очікують підвищення ризиків у ІІ кварталі», – йдеться в повідомленні НБУ.

Регулятор повідомляє, що попит населення на кредити зростає третій квартал поспіль.

«Кредитну активність позичальників стимулювали зниження відсоткових ставок, покращення споживчих настроїв та перспективи розвитку ринку нерухомості... Стандарти кредитування домогосподарств незначно пом’якшилися, більшою мірою – за споживчими позиками – завдяки конкуренції як між банками, так і небанківськими фінансовим установами. Пом’якшенню стандартів іпотечного кредитування сприяли позитивні очікування перспектив ринку нерухомості. Рівень схвалення заявок на іпотечні та споживчі кредити помірно збільшився завдяки зменшенню відсоткових ставок», – повідомили в НБУ.

В Нацбанку кажуть, що учасники ринку позитивно оцінюють перспективи кредитування в наступні 12 місяців. Втім у найближчі три місяці банки прогнозують і зростання ризиків: кредитного, процентного та ризику ліквідності.

Опитування банків проводилося з 19 березня до 9 квітня серед кредитних менеджерів 23 банків. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.