Рада Нацбанку погодила звільнення заступника голови НБУ Сологуба

Рада Національного банку України погодила звільнення заступника голови банку Дмитра Сологуба з 12 липня. Про це рішення, ухвалене за поданням голови Кирила Шевченка, повідомила пресслужба НБУ 23 червня.

Рішення пояснюють закінченням строку повноважень Сологуба 10 липня. Це субота, відтак його останнім робочим днем стане понеділок 12 липня.

«Дмитро Сологуб відповідає за роботу блоку «Монетарна стабільність»… Нині Національний банк визначається з підбором кандидатури майбутнього заступника голови Національного банку, який зможе не лише зберегти, але й примножити здобутки Національного банку у сфері монетарної стабільності», – йдеться в повідомленні.

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При цьому Дмитро Сологуб зможе перебувати на посаді до вступу на посаду новопризначеного заступника і виконувати всі повноваження, передбачені для цієї посади.

5 жовтня 2020 року Рада Національного банку України висловила недовіру і оголосила догану членам правління НБУ Катерині Рожковій і Дмитрові Сологубу. Як заявив Радіо Свобода член Ради Віталій Шапран, рішення ухвалили через низку причин, зокрема, публічну критику регулятора.

Міжнародний валютний фонд і Сполучені Штати розкритикували це рішення. Рожкова і Сологуб у грудні 2020 року оскаржили це рішення в суді.

Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб раніше працювали у команді ексголови НБУ – Якова Смолія.